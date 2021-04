Informationsfreiheitsgesetz: Wirbel um beschränkte Transparenz

Das Informationsfreiheitsgesetz liegt vor allem den Grünen am Herzen. Für Journalisten und Aktivisten gehen die Neuerungen nicht weit genug.

Kritisch fällt die Stellungnahme des „Forums Informationsfreiheit“ aus. Die Mitglieder dieses Vereins setzen sich für mehr Transparenz der Behörden ein und haben Musterverfahren vor den Verwaltungsgerichten durchgefochten. Ihre Resümee zum Gesetzesentwurf: Ja, es gebe Fortschritte im Vergleich zur bisherigen Rechtslage. Echte Chancengleichheit zwischen Bürgern und Behörden fehl­e aber. Wer eine Anfrage in sensiblen Fällen stellen will, müsse sich auf einen „langen, mühsamen Weg durch die Instanzen mit Rechtsbeistand“ einstellen. Viele Fragen blieben offen – und könnten wohl erst in Verfahren vor den Gerichten geklärt werden.