Vom Oppositionellen zum Vizekanzler: Die Wandlung des Werner Kogler

Nach der Wahl tat sich Kogler mit den Türkisen zusammen. Es war der erste Bund von ÖVP und Grünen im Bund. Gut bekommen ist er der Öko-Partei bisher nicht. In allen Umfragen hat sie an Zuspruch verloren. Der Vorhalt von Anhängern: Die Grünen würden ihre Werte ob des Koalitionsfriedens aufgeben. Sie würden Dinge mittragen und schönreden, die sie als Oppositionsvertreter beklagten. Das erste dahingehende Thema waren die Flüchtlingskinder auf griechischen Inseln. Die ÖVP verwahrte sich dagegen, solche in Österreich zu beherbergen. Erst auf Druck von NGOs monierten Grüne den Kurs der ÖVP. Auch das Polit-Geturtle von Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer mit dem konservativen Gegenüber August Wöginger missfiel.

In Grün-Kreisen kommt Koglers Gehabe schlecht an. Einer befindet via TT: „Dass es in sozialen Netzwerken kein Lob für seinen Auftritt in der ZiB2 gegeben hat, sagt alles.“ Koglers „Unterwürfigkeit“ zum Koalitionsgegenüber sei „peinlich“. Wobei sich vorerst auch kein Kritiker öffentlich deklariert. Intern wird umso mehr geschimpft: Koglers devotes Tun sei unverständlich. Auf „Dank und Entgegenkommen“ der ÖVP zu hoffen, sei „naiv“. Er vergrätze zusehends Grün-Wähler. Einer konstatiert: „Wir sind in guter Position. Kurz kann sich nicht leisten, schon wieder eine Koalition zu sprengen.“ Warum dann die Zurückhaltung? „Machtpositionen gefallen. Auf denen will man bleiben.“