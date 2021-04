„The Fainschmitz rises“: Melancholie übers Megaphon

Innsbruck – Schon ihr Debüt hatte das Zeug zur österreichischen Sommer-Jazz-CD des Jahres, sagte der ORF 2018. Und „Fainschmitz begins“ war – verrät der Titel ja bereits – erst der Anfang. Seinem Vorgänger nacheifern will „The Fainschmitz raises“, das zweite Album der Wiener Combo Fainschmitz, das Anfang April veröffentlicht wurde. Dass sie damit schon einmal verfrüht den Sommer einläuten, wird schon am Cover klar, auf dem Sänger Matthias Vieider zum Sprung in den Pool ansetzt. Stilecht mit aufblasbarem Schwimmdelfin. Auch wenn es bei Fainschmitz um die wichtigen Themen und großen Fragen geht, kommen die nie roh und ohne eine Prise Ironie auf den Tisch.