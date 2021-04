Wiener Festwochen müssen ihre heurige Ausgabe verschieben

Die Wiener Festwochen 2021 werden nicht in der ursprünglich geplanten Form über die Bühne gehen. Eigentlich hatte Intendant Christophe Slagmuylder geplant, das Festival heuer von 14. Mai bis 20. Juni stattfinden zu lassen. Angesichts der Coronasituation ist dieser Plan nun aber Makulatur, wie die Festwochen am Donnerstag deutlich machten. „Klar ist schon jetzt, dass die Festivaledition 2021 einer adaptierten Zeitlichkeit folgen wird“, machte man in einer Aussendung deutlich.

Und auch die beiden Ausstellungsprojekte sollen umgesetzt werden - davon ausgehend, dass die Museen im Mai wieder geöffnet haben dürfen. Ab 14. Mai ist deshalb das gemeinsame Vorhaben mit der Secession angesetzt, bei dem die in New York und Athen lebende Künstlerin und Choreografin Maria Hassabi ihre neueste Liveinstallation „HERE“ vorstellt. Und in der Kunsthalle Wien sind von 15. Mai bis 26. September Arbeiten von rund 35 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, kuratiert von Miguel A. López und vereint unter dem Titel „And if I devoted my life to one of its feathers?“.