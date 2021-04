Experten arbeiten sich an der Sinnhaftigkeit der Lockdowns ab

Was bringt ein Lockdown? Auf jeden Fall gilt er der WHO und der Politik als „letzte Wahl“.

Innsbruck, Wien – Bereits im Oktober letzten Jahres legte die Weltgesundheitsorganisation WHO eine Kehrtwende hin. Die Organisation appellierte an die Staats- und Regierungschefs der Welt, „Lockdowns als primäre Bekämpfungsmethode“ der Pandemie hintanzustellen. Das Einzige, was durch Lockdowns erreicht werde, sei eine Steigerung der Armut. Landesweite Lockdowns seien die „letzte Wahl“. Die Warnung kam Anfang Oktober, Ende Oktober und im Dezember von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.