Top-Torjäger Fridrikas vor Comeback: Verstärkung bei Wacker in Sicht

Ob Wackers Top-Torjäger Lukas Fridrikas (elf Saisontreffer), der am Donnerstag erstmals wieder im Mannschaftstraining stand, die Reise zu den Young Violets mitmacht, wird nach seiner beim Match gegen BW Linz erlittenen Gehirnerschütterung erst am Freitag entschieden. „Ich bin auf jeden Fall wieder heiß, der Mannschaft zu helfen“, sagt der 23-Jährige, der noch Chancen auf Platz zwei in der Torschützenliste hat, in erster Linie aber die Vision Aufstieg mit dem FC Wacker anpeilt.