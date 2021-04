„Der Team-Gedanke muss über allem stehen und nicht das eigene Ego“

Nach der 2:3-Niederlage bei Sturm Graz kann die WSG Tirol am dritten Spieltag des Meister-Play-offs am Sonntag gegen den WAC wieder mit Routinier Thanos Petsos planen. „Das ist nach unserem Auftritt in Graz definitiv eine gute Nachricht“, freut sich Silberberger über die Rückkehr des Deutsch-Griechen in der Mittelfeldzentrale.