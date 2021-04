Der TT-Ombudsmann: Das Recht auf Würde

Innsbruck – Sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten, ist etwas, das vielen während der Pandemie besonders schwerfällt. Vor allem aber dann, wenn Besuche so viel mehr bedeuten als nur, sich wieder einmal zu treffen. Das betrifft alle, deren Angehörige in Seniorenheimen wohnen oder in Krankenhäusern betreut werden müssen. Sie nicht oder nur sehr eingeschränkt sehen zu dürfen, lässt viele Betroffene verzweifeln. Während sich die Situation in den Heimen durch die Impfungen gelockert hat, müssen für Krankenbesuche nach wie vor strikte Regeln befolgt werden.