Schnetzer-Tor bringt ÖEHV-Team 1:0-Sieg in Ungarn

Das österreichische Eishockey-Nationalteam hat am Donnerstag mit einem 1:0-(0:0,1:0,0:0)-Sieg in Budapest gegen Ungarn ein erfolgreiches Länderspiel-Comeback gegeben. 14 Monate hatte es keinen Vergleich mit einem anderen Nationalteam gegeben, eine recht junge Truppe zeigte nun zum Auftakt eines Mini-Turniers auf. Ramon Schnetzer fixierte nach einer schönen Aktion in der 39. Minute mit seinem ersten Länderspieltor den Sieg, am Freitag (17.00 Uhr) geht es gegen Weißrussland.