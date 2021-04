Schallenberg trifft deutschsprachige Außenminister im Tessin

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft heute (Freitag) seine deutschsprachigen Amtskollegen in der Schweiz. Er kommt mit den Außenministern Deutschlands (Heiko Mass), Liechtensteins (Dominique Hasler), Luxemburgs (Jean Asselborn) und der Schweiz (Ignazio Cassis) in Lugano zusammen. Das traditionelle Treffen findet in der Heimat von Cassis im Kanton Tessin statt. Die Themen sind unter anderem die Corona-Pandemie sowie europäische und internationale Fragen.