Mehrere Verletzte nach Schüssen in Lager in den USA

In einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Dies berichteten zahlreiche US-Medien am späten Donnerstagabend (Ortszeit). Genaue Informationen über den Zustand der Opfer lagen zunächst nicht vor. Mehrere Menschen würden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt, schrieb der Sender CNN. Der Schütze soll sich den Berichten zufolge selbst das Leben genommen haben.