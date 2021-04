Tiroler Impf-Experte Würzner: Impfauffrischung im Herbst

Reinhard Würzner: Die Grund­immunisierungen, die jetzt in zwei Terminen verabreicht werden, halten in der Regel ein halbes Jahr. Wenn alle, die es wollen, bis Ende Sommer durchgeimpft sind, sollte man in diesem Herbst mit einer neuen Runde von Impfungen starten. Da geht es dann um die Auffrischungsimpfungen von denjenigen Menschen, die im Frühjahr ihre Grundimmunisierung erhalten haben. Das gilt auch für den Impfstoff von Johnson & Johnson. Dieser wird zwar in der Grundimmunisierung nur einmal geimpft, aber das heißt nicht, dass man ihn dann nie mehr auffrischen muss.