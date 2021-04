Heime für Kinder und Jugendliche haben ihren Schrecken verloren

Innsbruck –Wer hat sie nicht vielleicht auch selbst als Kind gehört? Die Drohung: „Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim.“ Tatsächlich haftete den Einrichtungen jahrzehntelang ein höchst zweifelhafter Ruf an. Nicht zu Unrecht, wie sich im Laufe der vergangenen Jahre dank Aufarbeitung der Geschichte der Tiroler Kinderheime von der Nachkriegszeit bis in die 1990er-Jahre gezeigt hat. Eine Geschichte, bei der Missbrauch, Gewalt und Erniedrigung an der Tagesordnung standen.