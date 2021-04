Richard Wagner dominiert den Festspielsommer in Erl

Die heurigen Sommerfestspiele in Erl warten mit einem vielfältigen Programm auf. Neben einem Wagner-Schwerpunkt werden alle fünf Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens zu hören sein. Auch die Osttiroler Musicbanda Franui wird auftreten sowie Jazzmusiker Christian Muthspiel und das Orjazztra Vienna, hieß es am Freitag in einer Aussendung.