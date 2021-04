Stark steigender Anstieg bei Radunfällen

Laut KFV-Befragung unter 1.200 Radfahrern fühlen sich drei von vier Befragten (75 Prozent) am Rad im Straßenverkehr zumindest gelegentlich unsicher, rund jeder Fünfte (18 Prozent) fühlt sich sogar oft unsicher. Am sichersten fühlen sich die Befragten auf einem baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg, gefolgt von einem Radfahrstreifen auf der Fahrbahn. Am unsichersten fühlen sich Radler im Mischverkehr mit Kfz bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h bzw. bei Fahrten gegen die Einbahn. Das derzeitige Angebot an Radverkehrsanlagen werde von 56 Prozent als nicht ausreichend betrachtet, so das KFV.