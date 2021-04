Hofer vs. Kickl: Richtungsstreit im dritten Lager und ein Lockruf

Herbert Kickl und Norbert Hofer stehen für einen jeweils unterschiedlichen Oppositionskurs. Kickl ist klar in der Rolle des Taktgebers.

Wien – In der FPÖ gärt es. Droht gar ein offener Konflikt zwischen Parteiobmann Norbert Hofer und Klubobmann Herbert Kickl? Hofer jedenfalls rückte am Freitag aus, um in einer Aussendung zweierlei zu verkünden: Er ruft die Partei zu „Ruhe und Einigkeit“ auf, und nein, er traf sich dieser Tage nicht mit der ÖVP-Spitze, um einen fliegenden Koalitionswechsel zu besprechen. Und er, Hofer, versichert, für einen solchen Wechsel auch nicht zur Verfügung stehen zu wollen.