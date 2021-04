Gegen den violetten Nachwuchs zählt für den FC Wacker nur ein Sieg

Nach dem Erfolg in Horn wollen die Wacker-Profis auch heute einen Sieg bei den Young Violets bejubeln.

Innsbruck – Am Mittwoch kehrte der Wacker-Tross am frühen Morgen mit drei Punkten im Gepäck aus Horn zurück, gestern saßen die Schwarzgrünen ab neun Uhr schon wieder im Bus Richtung Osten. Ziel und Vorsatz sind ident, der Gegner ist heute ab 14.30 Uhr mit den Young Violets ein freilich anderer. „Wir schauen nicht auf den Gegner, sind voll auf Sieg fokussiert“, erklärte FCW-Coach Daniel Bierofka vor der Abfahrt und meinte damit die ganz besonderen Umstände dieses Auswärtsspieles.

Denn die Tiroler treten heute mitten im violetten Corona-Cluster an. Ein Dutzend Austrianer sind positiv getestet in Quarantäne, das Auswärtsspiel letzten Mittwoch in Liefering wurde verschoben, heute soll angepfiffen werden. Zuerst die Lizenzverweigerung, jetzt auch noch der Corona-Strudel bei den Amateuren – im April 2021 kommt es für den Wiener Traditionsclub knüppeldick.