Versicherungen melden mehr Rad- und weniger Auto-Unfälle

Wien – Die Corona-Krise hat auch die Versicherungsbranche verändert. So sind Versicherungsvermittler, die beim Verkauf vor allem auf persönliche Kontakte im Freundeskreis, Vereine oder die Dorfgemeinschaft setzen, deutlich ins Hintertreffen geraten. „Maklerbüros, die in diesem Bereich stark waren, haben Geschäftseinbrüche erlitten“, sagt Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung AG in Österreich im Gespräch mit der TT. Zugleich hätten sich Digitalisierungsprozesse stark beschleunigt. „Vermittler, die stark auf Videoberatung umgestellt haben, waren viel erfolgreicher als bisher“, sagt Wasserberg.

Die Versicherung kann das auch mit Zahlen belegen. Die Nummer 4 am österreichischen Lebensversicherungsmarkt hat bereits vor der Pandemie ihre digitalen Strukturen ausgebaut. So habe man in der Krise entgegen dem Markt Zuwächse in der Lebensversicherungssparte verzeichnen können. „Wir konnten bei einem Markteinbruch von 9 Prozent um 5 Prozent wachsen“, sagt Ergo-Vorstand Ronald Kraule, der an die Politik appelliert, die Rahmenbedingungen für digitale Versicherungsabschlüsse zu verbessern, um kontaktlose Abschlüsse zu vereinfachen.