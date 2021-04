Gemeindevorstände in Wängle weisen ihren Bürgermeister zurecht

Wängle – An Wängles Bürgermeister scheinen Abstimmungsergebnisse im Gemeinderat abzuperlen wie Wasser an Lotuspflanzen. Den Nano-effekt einmal verinnerlicht, hält Christian Müller auch Abstimmungsergebnisse von 10:1 aus. Denn immer öfter muss der Dorfchef dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Seit einem Jahr, seit die Mandatare – wie berichtet – glauben, von ihm getäuscht worden zu sein, ist sprichwörtlich die „Hacke am Baum“.