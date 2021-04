Dudamel als Nachfolger von Jordan an Pariser Oper

Gustavo Dudamel wird der Nachfolger von Philippe Jordan als Musikdirektor der Pariser Oper. Der Venezolaner wird den renommierten Posten am 1. August antreten, nachdem Jordan in gleicher Funktion an die Wiener Staatsoper gewechselt war. Das gab Intendant Alexander Neef am Freitag bekannt. Dudamels Vertrag läuft über sechs Spielzeiten.