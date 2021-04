Orgel in Rietz erstrahlt wieder in neuem Glanz

Vergessen machen die Suche nach Sponsoren und die aufwändigen Arbeiten nun mehrere „Orgelerlebnisse“. Die stark Besucher-limitierten Konzerte nehmen am Freitag, den 23. April, ihren Auftakt. Organist Albert Knapp und Geigerin Katharina Wessiack werden mehrere Sonaten zu Gehör bringen. „Alle Orgelmeditationen beginnen um 19 Uhr und dauern nicht länger als eine Dreiviertelstunde“, gibt Kranebitter an, der um freiwillige Spenden zur Orgelrenovierung bittet. Von Ende April, den ganzen Mai hindurch, bis Mitte Juni bestehen laufend Möglichkeiten, die neu gestimmte Orgel in Aktion zu hören. Den Höhepunkt bildet die Messe inklusive Orgelweihe durch Bischof Hermann Glettler am Samstag, den 19. Juni, ab 18 Uhr. Organist Albert Knapp, ein Bläserquartett sowie Sänger aus Rietz unter Chorleiter Josef Kranebitter werden die „St. Antoniusmesse“ von Elias Praxmarer erstmals intonieren.