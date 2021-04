Einbürgerung in der Warteschleife: Noch ist Bayer Oswald kein „Ösi“

Wattens – Nach zwei Saisonsiegen (5:3 auswärts und 4:1 zuhause) will die WSG Tirol am Sonntag (14.30 Uhr) ein drittes Mal den Finger in die offenen (Defensiv-)Wunden des WAC legen. Es ist ja kaum zu glauben, dass die Europa-League-Starter aus Kärnten zwölf Gegentreffer (49) mehr kassiert haben als die WSG (37).