Cowboys ohne „rauchende Colts“: „Truck Stop“ mit neuem Album

Hamburg – Ja, sie sind so etwas wie Legenden. Truck Stop, die Urgestein­e des deutschsprachigen Countr­y, singen ihr­e Lieder so, wie sich der gemein­e deutsche Bundesbürger den Mittleren Westen der USA vorstellt, mit all jenen Klischees, welche die aktuellen amerikanischen Superstars der Countryszene tunlichst vermeiden

Truck Stop knüpfen mit ihrem neuen Album „Lieb­e, Lust und Laster“ an ihren letzten großen Erfolg an, als sie sich im Herbst 2015 mit dem Album „Männer sind so“ den bis dato höchsten Charteinstieg sicherten. Auch die beiden zuletzt veröffentlichten Longplayer „Made in German­y“ (2017) und „Ein Stückchen Ewigkeit“ (2019) gingen jeweils direkt in die Top 25 der offiziellen deutschen Albumcharts.