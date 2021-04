„Ride or Die" auf Netflix: Auf der Flucht in die Freiheit

Die Story beginnt recht blutig stilisiert, nach einem vierminütigen Eröffnungsshot, in dem wir die Hauptfigur Rei begleiten, wie sie in eine neonfarbene Kellerbar geht, sich zielsicher neben einen älteren Herren setzt und ihnen beiden Tequila bestellt. Es ist keine Zufallsbegegnung, wie wir bald erfahren. Für den Mann endet sie recht unangenehm.

Am Vortag hatte Rei, eine Art Schönheitschirurgin von Beruf, einen Anruf von Nanae bekommen, die sie seit 10 Jahren nicht gesehen hat. Damals, in der Schulzeit, war sie unerfüllt verliebt in die Freundin. Nun soll sie ihr aus der Patsche helfen. Ihr Körper ist voll blauer Flecken von den Schlägen ihres gewalttätigen Ehemannes. Rei soll ihn töten und sie befreien.

Der 67-jährige Regisseur Ryuichi Hiroki hat seine Karriere, wie viele japanische Filmemacher, im Bereich der weitverbreiteten „Pinku eiga“-Softcore-Produktionen begonnen und auch in seinen eigenen Projekten seit den 80ern immer wieder mit Sexualität gespielt, etwa im Berlinale-Beitrag „800 Two Lap Runners“. Mit der Inszenierung der wenigen intimen Szenen in seinem aktuellen Film hat er somit auch keine Probleme. Insgesamt lässt „Ride or Die“ aber frische Ideen und überraschende Roadmovie-Episoden vermissen, auch wenn er einen nicht vorhersehbaren Weg nimmt.