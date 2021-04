Bauboom in Innsbruck: Vom Versuch, Bauherren zur Vernunft zu bringen

Während sich Andreas Cukrowicz, Kornelia Gysel, Marie-Theres Okresek und Bernd Vlay beraten, warten die Projektwerber vor der Tür. Zuvor hat der Bauträger sein Vorhaben dem Gremium präsentiert und ist mit den Experten in eine Diskussion gegangen. Der Projektwerber kennt das Prozedere, es ist nicht seine erste Wohnanlage, die er in Innsbruck errichtet. Mit dem aktuellen Projekt kommt er nach einer Überarbeitung zum zweiten Mal. Der Erstentwurf fiel durch.

Im Jahr 2013 hat der Innsbrucker Gemeinderat die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats beschlossen. Das Ziel: Ein Gremium unabhängiger Experten soll Bauprojekte hinsichtlich Architektur, Städtebau und Stadtentwicklung beurteilen. Neben Bauvorhaben ab 5000 Kubikmeter müssen auch jene in den Gestaltungsbeirat, die aufgrund ihrer Lage, Baudichte oder Ansicht in besonderem Kontrast zur umgebenden Struktur stehen.

Der Gestaltungsbeirat gerät, genauso wie das Amt für Stadtplanung selbst, immer wieder in die Kritik. Das Bauen in der Landeshauptstadt sei wahnsinnig schwierig, die Verfahren würden durch die Stadtplanung und den Gestaltungsbeirat verkompliziert, die Kosten nach oben getrieben, hört man von so manchen Bauwerbern.

Wolfgang Andexlinger, Amtsleiter der Stadtplanung, kennt diese Vorwürfe. Kritik an seinem Amt liege in der Natur der Sache. „Bauwerber haben eine andere Perspektive auf das Projekt als wir. Wenn die Bauträger immer ganz zufrieden mit uns wären, würden wir unsere Sache wohl nicht gut machen“, nimmt es Andexlinger pragmatisch.

Bürgermeister Georg Will­i (Grüne) kann die Kritik an den Bauverfahren nicht nachvollziehen. „Wenn jemand ein Haus hinstellt, steht das für 50 bis 100 Jahre so da. Also will das Ganze wohlüberlegt sein“, betont Willi. Die Stadt trage Verantwortung für mehrere Generationen.