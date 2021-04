Russland ruft Europäer zu Einfluss auf Ukraine auf

„Es wäre für uns sehr wichtig, dass sowohl Herr Macron als auch Frau Merkel ihren Einfluss (...) nutzen und dem ukrainischen Staatschef die Botschaft über die Notwendigkeit der bedingungslosen Einhaltung der Waffenruhe an der Kontaktlinie übermitteln“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag.

Deutschland und Frankreich vermitteln in dem seit etwa sieben Jahre dauernden Konflikt. Die Gespräche in Paris, zu denen sich Merkel per Video zuschalten wollte, nannte Peskow wichtig. Sie könnten zu einer Normalisierung der Lage beitragen. Deutschland und Frankreich haben im sogenannten Normandie-Format im Jahr 2015 eine Waffenruhe in der Ostukraine vermittelt.