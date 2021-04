Nur 1 Prozent des Umsatzes in Sölden, Gletscher-Ehe bleibt Ziel

Finanziell sei der heurige Winter wegen der Sperren „desaströs“ verlaufen, sagt Falkner. © Thomas Boehm / TT

Von Alois Vahrner

Sölden – Für die Bergbahnen Sölden sei die zu Ende gehende Wintersaison wegen der Lockdowns und Reisebeschränkungen ein „finanzielles Desaster“ gewesen, sagt Falkner zur TT. Man habe statt der sonst über 50 gerade einmal eine halbe Million Euro Umsatz gemacht. Gleichzeitig habe man „zwar die teuerste, aber beste Imagewerbung“ für die Tiroler selbst gemacht, von denen viele mit sehr günstigen Einheimischen-Saisonkarten gefahren seien. Mit bis zu acht Bahnen seien 90 Pistenkilometer offen gewesen. Insofern gebe es eine zwiespältige Winterbilanz, so Falkner. Sehr berührt hätten ihn viele Briefe und sogar selbstgebackene Kuchen von Skifahrern, die für das Offenhalten gedankt hätten.

In Richtung Politik verweist Falkner auf die Schweiz, die neben Seilbahnen auch Hotels und Geschäfte geöffnet hatte und bei den Infektionszahlen keine schlechtere Entwicklung aufgewiesen habe als Österreich. „Ich war selbst zehn Tage in der Schweiz und fühlte mich da sehr sicher. Mit Inländern hätten wir vielleicht 15 statt 1 Prozent des Umsatzes retten können.“ Mit Vernunft und guten Rezepten wäre vieles möglich gewesen, das habe Sölden auch mit dem Sicherheitskonzept beim Weltcup-Auftakt gezeigt.

Von Einheimischen bekam Jakob Falkner viel Lob und Dank. © Thomas Boehm / TT

Für Falkner hat die Corona-Krise vieles noch klarer sichtbar gemacht „wie den Wert der Arbeit, die Sehnsucht der Menschen nach Erholung in den Bergen und unser gutes Angebot“. Für den Tiroler Tourismus habe man „ein verlorenes Jahr“ erlebt. Dass man in diesem Winter mit traumhaften Schnee- und Wetterbedingungen seit Oktober, die eine Traumsaison gebracht hätten, zur Zwangspause gezwungen war, das „tat schon sehr weh“.

Für die Zukunft gelte es, in andere Branchen abgewanderte Mitarbeiter wieder zurückzuholen. Sölden werde auch weiter investieren, heuer vor allem 10 Mio. Euro in ein neues spektakuläres Restaurant an der Gaislachkogel-Mittelstation.

E-Bike und 10 x € 300,- Sportgutscheine gewinnen TT-ePaper gratis ausprobieren. Der Gratiszeitraum endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Zum Nachdenken über einen neuen „Tiroler Weg“ im Tourismus hat Falkner eine klare Meinung: „Tirol ist Weltspitze gerade im Wintertourismus. Auch in Zukunft wird der Kunde entscheiden, was er will – und das Angebot, wohin der Gast fährt.“ Es dürfe auch weiterhin keinen Stillstand geben. Trends wie die Digitalisierung und Nachhaltigkeit („aber nicht nur die ökologische“) seien noch verstärkt, Party-Exzesse gelte es zurückzudrängen. Sölden sei anders als die Wildschönau, Ischgl anders als das Tannheimer Tal. Jeder müsse für sich „einen erfolgreichen Weg finden ohne Fernsteuerung aus Innsbruck oder Wien“.