OLG-Präsident sieht Informationsfreiheit und Justiz im Widerspruch

Innsbruck, Wien – Das geplante Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ist in aller Munde. Soll es doch in Österreich einen Paradigmenwechsel einleiten, indem es einen Grundpfeiler staatlichen Wirkens endgültig beendet: das Amtsgeheimnis.

In einer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf sieht der Begutachtungssenat des Innsbrucker Oberlandesgerichts das IFG für die Justiz teils schwer bis gar nicht durchführbar. So würden viele Bestimmungen des IFG in direktem Widerspruch zu Vorschriften in der Justiz stehen und gar den Anschein der Parteilichkeit und Befangenheit der Richterschaft erwecken.