Wien arbeitet an Impf-Vormerksystem für psychisch Kranke

Wien impft ab Montag auch jüngere Corona-Risikopatienten. Inzwischen wurden bereits 63.000 Termine für diese Gruppe freigeschaltet. Darunter fallen etwa Personen, die an Asthma oder Diabetes leiden. Auch Personen mit psychischen Erkrankungen sollen nun an die Reihe kommen. Allerdings können sich diese noch nicht anmelden, es gibt vorerst keine entsprechende Kategorie zur Auswahl. Das Konzept dafür ist noch in Ausarbeitung.