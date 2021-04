HTL-Fulpmes: Absolventen stärken „Techniker-Schmiede“

Fulpmes – Der von mehreren Seiten geäußerte Wunsch nach einem Verein für Absolventen der HTL Fulpmes wurde in den Lockdown-Monaten Realität. Unter dem Namen „Absolventenverein des Technikcampus Stubai“ werden in Zukunft die HTL und die Fachschule Fulpmes, das Schülerheim Don Bosco Fulpmes und viele ehemalige Schülerinnen und Schüler verbunden sein.

„Wir sind stolz, dass wir in Fulpmes eine super Maschinenbau-Ausbildung erhalten und viel fürs Leben gelernt haben“, erklärt Vorsitzender Fabian Lausecker. Gemeinsam mit seinen fünf Vorstandskollegen möchte er ein starkes Netzwerk aufbauen. Der Fokus des Vereins liegt auf einem engen Kontakt zwischen Schule und Industrie sowie der Stärkung des Bildungsstandorts. Auch finanzielle Einzelunterstützungen will man leisten, um Jugendlichen aus finanzschwachen Familien eine Ausbildung in Fulpmes zu ermöglichen.