Mit alten Stärken soll die WSG-Weste gegen den WAC weiß bleiben

Wattens – Was haben die aktuellen und der eine ehemalige WSG-Kicker Nemanja Celic, Žan Rogelj, Nikolai Baden Frederiksen, Tobias Anselm, Florian Rieder, David Gugganig, Renny Smith und Kelvin Yeboah (inzwischen beim SK Sturm) gemeinsam? Jeder Einzelne von ihnen hat in dieser Saison bereits gegen den WAC getroffen.

In beiden Saisonduellen mit den Tirolern hatten die Kärntner bittere Prügel bezogen (1:4 im Tivoli, 3:5 in der Lavanttal-Arena). Es sind aber nicht nur die aufkommenden Revanchegelüste, die dem in der Meistergruppe noch punktelosen WAC Feuer unter dem Hintern machen. „Wenn der WAC in den Europacup will, müssen sie heute gegen uns gewinnen“, meint WSG-Tirol-Coach Thomas Silberberger.