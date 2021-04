75:80 gegen Güssing/Jennersdorf: Raiders müssen in den Final-Showdown

Innsbruck – Die Swarco-Raiders-Basketballer kassierten am Samstag in ihrem vierten Play-off-Spiel in der zweiten Bundesliga die erste Niederlage – und müssen nun im Kampf um einen Finalplatz erneut die schwierige Fahrt ins Burgenland auf sich nehmen. Gegen Grunddurchgangs-Sieger Güssing/Jennersdorf Blackbirds unterlagen die Innsbrucker in der eigenen Halle trotz eines beherzten Kampfs mit 75:80 (32:43). Damit steht es in der „best of three“-Halbfinalserie 1:1 – kommendes Wochenende wartet das Auswärtsspiel um den Platz im Endspiel.