Schwaz-Flügelspieler Wilfling: „Wir sind bereit fürs Viertelfinale“

Schwaz – „Ein super Auftritt aller Spieler, das war wichtig für den Kopf vorm Viertelfinale.“ Trainer Frank Bergemann wirkte nach dem 36:28-Kantersieg seiner Schwazer gegen die Fivers am Freitagabend gelöst. Die Partie hatte es in sich: 17 Zeitstrafen und drei Rote Karten (Zeiner, Medic, Miskovez) sprechen für sich.

Einen großen Auftritt hatte Eigenbauspieler Clemens Wilfling, der das vielleicht bisher beste Spiel seiner Karriere ablieferte. „Wir waren gefühlt permanent in Unterzahl. Aber dennoch ist uns eine Wahnsinns-Halbzeit gelungen, das war sensationell. Nach den Roten Karten war es kurzzeitig wieder eng, aber wir hatten genug Selbstvertrauen, um uns das nicht mehr nehmen zu lassen. Das war heute wieder so ein Auftreten, wie wir es in der Hauptrunde so oft gezeigt haben. Wir sind jetzt definitiv bereit fürs Viertelfinale“, sagte der 26-jährige Flügelspieler.