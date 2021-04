Siege für Hartberg und Austria - Ried gegen Altach torlos

Die in eine existenzielle Krise geschlitterte Wiener Austria hat ein sportliches Lebenszeichen abgegeben. Die Violetten setzten sich am Samstag in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga beim SKN St. Pölten mit 2:1 durch und liegen im unteren Play-off weiter zwei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Hartberg auf Rang zwei. Die Oststeirer behielten bei Schlusslicht Admira mit 1:0 die Oberhand. Ried und Altach trennten sich torlos.