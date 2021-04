Tschechien wies 18 Mitarbeiter russischer Botschaft aus

Tschechien hat 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag ausgewiesen. Der Grund ist der Verdacht, dass die Offiziere von russischen Geheimdiensten GRU und SVR in zwei Explosionen in Munitionslagern im südmährischen Vrbetice 2014 verwickelt gewesen seien, teilte der tschechische Premier Andrej Babis und der Innenminister Jan Hamacek am Samstag mit. Die Mitarbeiter sollen Tschechien innerhalb von 48 Stunden verlassen, hieß es.