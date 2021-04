Raúl Castro tritt als Parteichef in Kuba zurück

Nach mehr als 60 Jahren endet die Ära Castro in Kuba: Der bisherige Parteichef Raúl Castro scheidet am Montag auf dem Parteitag der kommunistischen Einheitspartei in Havanna aus dem Amt. Bereits 2018 hatte der 89-Jährige das Präsidentenamt an Miguel Díaz-Canel abgegeben, der ihn nun auch als Ersten Sekretär der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) ablösen wird.