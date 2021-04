Menschenrechtspreis geht an saudische Frauenrechtlerin

Die saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin Lujain al-Hathlul ist für ihr Engagement mit dem Vaclav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden. Ihre Schwester Lina al-Hathlul bedankte sich bei der Online-Zeremonie am Montag für die Ehrung. Die Preisträgerin selbst werde zum Schweigen gebracht und könne nicht an der Veranstaltung teilnehmen, sagte sie. Lujain al-Hathlul wurde vor allem durch ihr Engagement für ein Ende des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien bekannt.