Ab Mittwoch Corona-Ausreisetests im Bregenzerwald

In der Vorarlberger Talschaft Bregenzerwald gilt beginnend ab Mittwoch (0.00 Uhr) eine Ausreisetestpflicht. Sie wird für mindestens sieben Tage aufrechterhalten. Das hat Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Montag bekanntgegeben. Die Infektionszahlen sind in einzelnen Gemeinden des Bregenzerwalds zuletzt in die Höhe geschnellt, Auslöser waren private Treffen. „Alles kein Grund zur Beunruhigung“, versicherte Wallner. Man wolle den Vorarlberger Weg konsequent fortsetzen.