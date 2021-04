Museum Liaunig startet am Samstag in neue Saison

Das Museum Liaunig in Neuhaus/Suha (Bezirk Völkermarkt) startet am kommenden Samstag in die neue Ausstellungssaison. Wie das Museum am Montag in einer Aussendung mitteilte, werden in der Hauptausstellung „Tour de Force - Punkt, Linie, Farbe auf dem Weg durch die österreichische Kunst nach 1945“ mehr als 200 Arbeiten von über 90 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen sein. Das Museum ist bis 31. Oktober jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.