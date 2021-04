Iran-Atomgespräche in Wien werden fortgesetzt

Die Wiener Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran werden am morgigen Dienstag fortgesetzt. Die sogenannte Gemeinsame Kommission des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) unter Vorsitz des Vizechefs des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), Enrique Mora, nehme die Arbeit wieder auf, teilte der EAD am Montag mit.

„Die Teilnehmer werden eine Bestandsaufnahme machen zu den Fortschritten in den andauernden Diskussionen über eine mögliche Rückkehr der Vereinigten Staaten in den JCPOA und darüber, wie man eine volle und effektive Umsetzung des JCPOA durch alle Seiten sicherstellen kann“, heißt es in der Mitteilung des Auswärtigen Dienstes weiter. An den Gesprächen nehmen die Vertreter der Signatarstaaten China, Frankreich, Deutschland, Russland, Großbritannien und Iran teil.