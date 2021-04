Regierung erhöht Mittel für Investitionsprämie auf 5 Mrd.

Die türkis-grüne Bundesregierung wird die Mittel für die Investitionsprämie von drei auf fünf Mrd. erhöhen. Dies sei ein großer „Investitionsschub“, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag vor Beginn der gemeinsamen zweitägigen Arbeitsklausur an. Man verspreche sich davon, dass der Zuschuss 55 Mrd. an Investitionen auslösen werde, indem diese vorgezogen werden. Rund 3,5 Milliarden Euro kann Österreich aus EU-Wiederaufbaugeldern beziehen.