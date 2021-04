43 Menschen wollen Geschäftsführer der Festwochen werden

Coronakalamitäten hin oder her: Das Interesse an der Position des kaufmännischen Geschäftsführers der Wiener Festwochen ist groß. 42 Bewerbungen sind bis zum Ende der Ausschreibungsfrist für die Nachfolge des sich in die Pension verabschiedenden Wolfgang Wais eingegangen, davon eine Doppelbewerbung. 43 Menschen haben somit Interesse daran, ab 1. Oktober die finanziellen Geschicke des Hauptstadt-Festivals für zumindest fünf Jahre innezuhaben.