Bischof Glettler sieht nach ÖBAG-Chats „Gesprächsbedarf“

Viele Kommentatoren, darunter der Sprecher der Bischofskonferenz, Paul Wuthe, hatten im März 2019 einen Zusammenhang zwischen den finanziellen Drohungen und Kritik der Kirche an einer politisch ins Auge gefassten Sicherungshaft für Asylbewerber gesehen. „Ich hoffe, dass wir uns nicht unter Druck setzen lassen - weder von der einen noch von der anderen Partei“, äußerte sich Glettler dazu. Es bestehe eine „gesunde, längst schon selbstverständliche Äquidistanz der Kirche zu den Parteien“ - beide Seiten würden sich zwar für das „Wohl der Menschen und der Gesellschaft an sich“ einsetzen, eine „klare Trennung zwischen Kirche und Staat“ sei aber wesentlich. „Kirche darf nicht schweigen, wenn Unrecht geschieht, manchmal muss sie Regierenden auch lästig sein“, erklärte Glettler unmissverständlich.

Das bedeute nicht, dass man nicht kooperieren würde und kooperieren müsse. „Grundsätzlich haben wir diesbezüglich in Österreich eine gute Praxis - vor allem in den Themenfeldern von Bildung, Armutsbekämpfung und Kultur.“ Schließlich sei der Glaube auch kein „vom Leben abgegrenzter Bereich“, und die Kirche als Institution kein „abgehobenes Stockwerk“ der Gesellschaft, sondern es gebe „nur das eine Leben, in dem auch Religiosität und Spiritualität wesentlich zum Mensch-Sein gehören“. Durch die Einrichtungen der Caritas, soziale Initiativen der Pfarren, Vinzenzgemeinschaften und sozial tätigen Orden sei die Kirche besonders nahe am Lebensnerv der Menschen, an ihren Sorgen und Nöten - und sie werde gehört. „Vor allem die Caritas weiß durch ihre tägliche Arbeit mit den Notleidenden wovon sie spricht“, so Glettler.