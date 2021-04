Raab hofft bei Branchenöffnung auf Entlastung von Familien

Familien hätten in der Coronakrise „unglaublich viel geschultert“, merkte Raab an. Vonseiten der Politik habe man versucht, bestmöglich zu helfen, nun wolle man das „Comeback“ unterstützen. Neben Familienleistungen des Staates, die Armut verhindern sollen, sei natürlich das Familieneinkommen an sich zentral, betonte Raab. Deshalb sei es das wichtigste, Menschen aus der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit wieder in reguläre Beschäftigung zu bringen – dabei werde schon die geplante Öffnung (etwa Gastronomie und Tourismus) eine „große Entlastung“ sein, hofft Raab. Auch die Öffnung der Schulen müsse unbedingt mitberücksichtigt werden und „so rasch wie möglich“ erfolgen.