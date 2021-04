Prozess um Gewalt gegen Polizei bei Wiener Corona-Demo

Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf (Niederösterreich) und sein Sohn haben sich am Mittwoch wegen Gewalttätigkeiten gegen die Polizei bei einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Der Vater wollte laut Anklage eine von der Polizei gebildete Sperrkette durchbrechen, in weiterer Folge soll er auf einen Beamten eingeschlagen haben, dass dessen Helm vom Kopf flog. Der Sohn soll ihm tatkräftig zur Seite gestanden sein.

Die beiden Männer hatten sich am 31. Jänner 2021 auf den Weg in die Bundeshauptstadt gemacht, wo eine große, im Vorfeld untersagte Demonstration gegen die Maßnahmen zum Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus über die Bühne ging. Vor Gericht gaben die beiden Angeklagten vor, sie hätten sich ursprünglich nicht an der Demo beteiligen wollen und wären zufällig in diese hineingeraten. Der Vater behauptete, er habe eine medial kolportierte Feldmesse bzw. einen Gottesdienst im Freien besuchen wollen, weil er so etwas noch nie gesehen habe. Sein 20 Jahre alter Sohn erklärte Richterin Alexandra Skrdla, er sei mitgefahren, um mit seinem Vater Zeit verbringen zu können: „Das war längst überfällig. Ich wollte mit ihm gemeinsam etwas unternehmen.“ Die beiden leben zwar im selben Haus, „aber wir sehen uns kaum. Ich bin entweder in der Arbeit oder im Home Office“, erklärte der Lehrling.