Frankreich warnt Russland vor Tod Nawalnys

Le Drian ergänzte: „Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.“ Der 44 Jahre alte Oppositionelle, der im vergangenen Jahr nur knapp einen Giftanschlag überlebte, ist seit drei Wochen im Hungerstreik, um so eine Behandlung von einem unabhängigen Arzt zu erwirken. Er klagt über Rückenschmerzen und Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen.

Bei Demonstrationen von Nawalny-Anhängern gab es am Mittwoch tausende Festnahmen. Laut dem Bürgerrechtsportal ovdinfo.org wurden bei den nicht genehmigten Demos in insgesamt fast 100 russischen Städten mehr als 1.700 Menschen festgenommen. Menschenrechtler kritisierten das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Zwar habe es bei den Kundgebungen am Mittwoch weniger Polizeigewalt gegeben als bei den Aktionen Anfang des Jahres, teilte die Organisation Human Rights Watch am Donnerstag mit. „Doch das harte Vorgehen der Behörden gegen die Versammlungsfreiheit ist völlig ungerechtfertigt.“