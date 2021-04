Internationale Barocktage Stift Melk erst im Herbst

Wegen der Pandemie-bedingt unklaren Rahmenbedingungen und notwendiger Vorlaufzeiten werden die Internationalen Barocktage Stift Melk vom geplanten Termin (21.- 24. Mai) auf den frühen Herbst verschoben. Das Festivalprogramm „Grand Tour“ soll vom 30. September bis 3. Oktober nachgeholt werden, teilte die Wachau Kultur Melk GmbH am Donnerstag mit.

„Anhaltende Reisebeschränkungen, räumliche Herausforderungen im historischen Stift Melk und die noch vorherrschende unsichere Lage für Kulturveranstaltungen“ machten eine Verschiebung der Barocktage erforderlich, wurde am Donnerstag betont. Musikbegeisterte müssten zu Pfingsten jedoch nicht auf Kulturgenuss verzichten. Wie schon im vergangenen Jahr wird ein Ausschnitt des Festivalprogramms öffentlich präsentiert. Monteverdis Marienvesper, die als Eröffnungskonzert geplant war, wird am 21. Mai live im Radio bei „Das Ö1 Konzert“ und am 23. Mai (Pfingstsonntag) um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ auf ORF III ausgestrahlt.