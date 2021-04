Bemannte SpaceX-Mission startet mit einem Tag Verspätung

Mit einem Tag Verspätung soll am Freitag die zweite bemannte SpaceX-Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) starten. Die Trägerrakete soll nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA um 05.49 Uhr (11.49 MESZ) vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida abheben. Ursprünglich war der Start bereits am Donnerstag geplant, er wurde wegen ungünstiger Wetterbedingungen um einen Tag verschoben.

Es ist erst die zweite US-Routine-Mission seit der Wiederaufnahme der bemannten Raumfahrt in den Vereinigten Staaten - und die erste mit einem Europäer. In der Crew-2-Dragon-Kapsel werden der Franzose Thomas Pesquet, Shane Kimbrough und Megan McArthur aus den USA sowie der Japaner Akihiko Hoshide ins All fliegen. Beim Flug wird die gleiche Trägerrakete und Kapsel verwendet, die bereits bei der Crew-1-Mission im vergangenen Mai zum Einsatz gekommen war.