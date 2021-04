Großschartner gewinnt Schlussetappe der Tour of the Alps

Felix Großschartner vom deutschen Team Bora-Hansgrohe hat den Abschluss der fünftägigen Tour of the Alps gewonnen. Der 27-jährige Oberösterreicher entschied am Freitag die 121 Kilometer lange fünfte Etappe nach Riva del Garda nach einer Solofahrt für sich. Großschartner, Österreichs Radsportler des Jahres 2020, hatte sich am Fuße des letzten Anstiegs abgesetzt und lag am Ende 34 Sekunden vor dem Iren Nicolas Roche und dem Italiener Alessandro De Marchi.