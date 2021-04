Krisengespräche zu Myanmar in Indonesien

Der Junta-Chef von Myanmar ist zu Krisengesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Länder nach Indonesien gereist. Min Aung Hlaing traf am Samstag in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ein, wie in einem Video der indonesischen Regierung zu sehen war. Für den Militärvertreter ist das Gipfeltreffen der südostasiatischen Staaten (ASEAN) die erste Auslandsreise seit dem Militärputsch Anfang Februar in Myanmar.